TMW C'è la fila per Fernandez-Pardo, rimasto in panchina contro il Dender: tre le italiane

Quale futuro per Fernandez-Pardo? Per il giovane belga c'è la fila, dopo una stagione straordinaria soprattutto nella seconda parte di stagione, dove è letteralmente sbocciato e ha fatto impennare il proprio valore fino ai 15 milioni di euro attuali necessari per accaparrarsene le prestazioni. Alle varie italiane come Roma, Lazio e Milan, da tempo sulle tracce del calciatore, ora c'è anche il Southampton in Premier League. Insomma, ci sono quattro o cinque offerte, bilanciate tra Italia ed estero, nessuna però ancora arrivata a centrare il bersaglio.

C'è però un indizio per Fernandez-Pardo: è rimasto in panchina nella seconda di campionato che il Gent ha giocato contro il Dender, perdendo fra l'altro per 2-1. Probabile che sia per evitare di rischiarlo visto che il mercato è particolarmente attivo su di lui e la settimana potrebbe essere decisiva per il suo futuro.

Attaccante esterno e all'occorrenza trequartista, il giocatore è letteralmente esploso nella fase finale dell'ultimo campionato belga con 7 gol in 10 presenze di cui 8 da titolare. Nel complessivo, senza considerare la prima parte di stagione con le giovanili, Fernandez-Pardo ha messo insieme nell'ultima stagione 21 presenze con 8 gol e 2 assist all'attivo. Numeri intriganti, che infatti hanno attirato anche l'interesse dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Le italiane sembrano più avanti, con il Milan che ha già recapitato un'offerta - rifiutata - da 12 milioni per il Genk.