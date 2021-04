C'eravamo tanto amati. Il retroscena di vita privata: Ceferin è il padrino della figlia di Agnelli

Certi amori fanno giri immensi, altri finiscono e basta. Stesso discorso per le amicizie. Come quella tra Andrea Agnelli, presidente della Juventus ed ex presidente dell’ECA, e Aleksander Ceferin, omologo in casa UEFA. Quest’ultimo, nella conferenza stampa che ha chiuso il comitato esecutivo di Montreux, ha riservato un attacco durissimo al numero uno bianconero: “Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistentemente come lui”. Il tutto all’indomani del gran tradimento: l’annuncio della Superlega, arrivato dopo che per mesi i due avevano lavorato spalla a spalla per cercare un’intesa tra le richieste delle big e l’intenzione della UEFA di non concedere spiragli. Una bordata che certifica la rottura di quello che a un certo punto era sembrato un vero e proprio idillio. Sconfinato ben oltre i rapporti professionali, tant’è che a metà 2019 il New York Times si era interessato ai rapporti personali tra i due. Rivelando anche come, oltre ai giri comuni su jet e Ferrari, Ceferin fosse stato scelto da Agnelli quale padrino per la sua ultima figlia. Tu quoque, verrebbe da dire.