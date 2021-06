Cagliari, dalla Turchia: per il vice Pavoletti piace il turco Umut Nayir

Dalla Turchia rimbalza la notizia di un interesse del Cagliari per il classe ’93 Umut Nayir, di proprietà del Besiktas ma in forza all'Hajduk nell'ultimo anno: compirà ventotto anni il prossimo 28 giugno e ha il contratto in scadenza nel 2022. Nayir non ha mai trovato continuità a Istanbul, ma l’ultimo campionato in Croazia lo ha rilanciato. Potrebbe essere un profilo adatto a calarsi nel ruolo di vice Pavoletti nel caso di partenza di Alberto Cerri.