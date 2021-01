Cagliari, Di Francesco: "Abbiamo preso gol ingenuamente, potevamo vincere"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko di oggi contro la Fiorentina: “Cosa serve per risollevarsi? I tre punti: oggi abbiamo dimostrato che potevano vincere, non mi basta far bene ma tornare a casa a mani vuote. Al di là del rigore sbagliato non abbiamo sfruttato certe occasioni. Manca la serenità nell’affrontare le partite perché siamo legati al risultato".

Io a fine gara via infuriato?

"Sì, perché non accetto le sconfitte così: sono autentico in questo. La paura? Non so cosa voglia dire aver paura. Fa parte del gioco e condivisa. Con la paura non si va da nessuna parte se non ci aiutiamo. La Fiorentina ha avuto poche occasioni, abbiamo subito gol in ripartenza perdendo ingenuamente una palla in mezzo al campo”.