Cagliari, Di Francesco: "Mi sarei aspettato una classifica diversa, serve dare di più"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha analizzato così il momento di crisi vissuto dalla squadra: "Dovremo essere bravi a recuperare, con senso di responsabilità. La squadra si è allenata alla grande in tutti questi mesi, mi sarei aspettato una classifica diversa. Avremo meritato qualcosa in più in diverse partite, ma sono sicuro che i conti torneranno alla fine. Cercheremo di modificare il meno possibile: noi rappresentiamo una squadra storica, dobbiamo dare tutti di più io in primis. A inizio stagione mi sono spogliato di alcune mie idee per favorire la squadra, ora questo compito spetterà a loro, cercando di cambiare il meno possibile".