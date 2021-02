Cagliari, Di Francesco sul mercato: "Non entro in polemica, il tempo delle chiacchiere è finito"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Lazio ha preferito non entrare in polemica circa le scelte di mercato della società: "I giocatori che ho sono i migliori che posso avere, ho solo l'obiettivo di portare al meglio i giocatori che abbiamo. A me sta portare al livello degli altri anche quelli che sono arrivati dopo e sfruttare le caratteristiche di ognuno di loro. Ma ripeto: non voglio dare adito a polemiche, perché in questo momento è meglio non perdere tempo in chiacchiere”.