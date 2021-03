Cagliari, dieci finali per un'impresa chiamata salvezza

Calcoli, cifre, classifiche avulse, scontri diretti. In casa Cagliari, sfruttando il periodo di pausa dovuto agli impegni delle Nazionali, è tempo di numeri. Dopo la brutta sconfitta per 2-1 in casa dello Spezia e la vittoria a sorpresa del Benevento sulla Juventus, al Cagliari nella serrata lotta salvezza restano soltanto due cose da fare: portare a casa più punti possibile da qui alla fine del campionato e sperare che le squadre davanti non mantengano l'attuale vantaggio sui sardi, in una corsa per mantenere la categoria che ormai sembra essersi ridotta a un duello contro il Torino. Sembra lapalissiano, ma effettivamente è così: aver sprecato l'occasione dello scontro diretto contro i liguri di Italiano, ha rarefatto ulteriormente l'aria in coda alla classifica. Con Spezia e Benevento a +7, i granata, distanti un punto ma con una gara da recuperare, sembrano ora l'unico obiettivo raggiungibile dal Cagliari per confermare la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali il Cagliari incontrerà tra le mura amiche Verona, Parma, Roma, Fiorentina. In trasferta gli impegni più ostici: Inter, Udinese, Napoli, Benevento e Milan (a San Siro), prima dell'ultima alla Sardegna Arena contro il Genoa.

IL DUELLO CON IL TORO – Dieci finali, di cui quattro saranno contro squadre che cercheranno obiettivi tra scudetto e Champions League, mentre – escluso l’Hellas – tutti gli altri possono essere considerati degli scontri diretti salvezza, almeno con la classifica attuale. Quanti punti fece il Cagliari nel girone d'andata in queste stesse partite? Tre, frutto di altrettanti pareggi contro Verona, Parma e Udinese: inutile dire che per salvarsi ne serviranno molti di più. Il Toro invece chi incontrerà oltre al recupero con la Lazio? Subito il derby con la Juve in casa, così come Roma, Parma, Milan; in trasferta invece Udinese, Bologna, Napoli, Verona e Spezia, prima della chiusura all’Olimpico con il Benevento. Sulla carta due calendari molto simili, ma il Toro avrà l'opportunità di incontrare negli ultimi due turni Spezia e Benevento, in un doppio spareggio salvezza. Il Cagliari dovrà approfittare della sosta per recuperare i vari Ceppitelli e Sottil, ma una doppia settimana di sedute farà bene anche a Nainggolan e ad Asamoah: servono le energie di tutti per portare a casa un risultato che, dopo le ultime due sconfitte, sembra ancora più in salita di prima.