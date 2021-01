Cagliari, dopo Duncan occhi anche su Pulgar: Pavoletti può essere la carta per il regista

Il Cagliari, dopo l'appello di Di Francesco per trovare un regista da inserire in rosa, ha messo nel mirino un altro giocatore della Fiorentina dopo Duncan, ovvero Erick Pulgar. Un affare comunque non semplice, visto che i viola non lascerebbero partire a prezzo di saldo e che il cileno ha molto mercato, ma i sardi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Pavoletti che non dispiace a Prandelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.