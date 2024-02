Cagliari, i convocati di Ranieri per il Napoli: torna a disposizione Oristanio

vedi letture

Sono ventitré i convocati del Cagliari di Claudio Ranieri per la sfida di domani pomeriggio contro il Napoli. Per i rossoblù un rientro importante in gruppo, quello di Gaetano Oristanio, che rientra nella lista dei convocati e sarà a disposizione per la sfida contro gli azzurri. Di seguito la lista dei disponibili:

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Dossena, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Jankto, Makoumbou.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Gaetano, Luvumbo.