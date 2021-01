Cagliari, i rinforzi per il centrocampo sono la priorità sul mercato

In attesa di capire quale sarà il futuro di Eusebio Di Francesco, il Cagliari si prepara a vivere una settimana intensa fatta di due impegni sul campo: prima la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, in programma giovedì sera a Bergamo, poi il posticipo del lunedì alla Sardegna Arena, quando Joao Pedro e compagni ospiteranno il Milan capolista di questa Serie A. Ma è il mercato in questi giorni il fronte più caldo: come noto, la rosa in mano a Di Francesco è incompleta, per stessa ammissione del tecnico abruzzese e della società rossoblù, come dichiarato nelle ultime settimane da Giulini e Carta. Il centrocampo è il reparto maggiormente nel mirino del club, essendo quello numericamente più sguarnito, tanto che DiFra è da tempo costretto a convocare soltanto 4 o 5 elementi, aspetto che si ripercuote ovviamente sul discorso turnover. Sono due i nomi più caldi, a cominciare dal ghanese della Fiorentina Alfred Duncan, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e lanciato nel grande calcio proprio da Di Francesco ai tempi del Sassuolo. 27 anni, Duncan attualmente è ai margini del progetto tattico di Prandelli, che predilige un centrocampo più di intelletto che di muscoli, caratteristiche che invece servono come il pane al tecnico del Cagliari, specie dopo l’infortunio che ha tolto dai giochi Marko Rog fino al termine della stagione. La concorrenza è tanta, ma il club rossoblù punterà sul "fattore Di Francesco" per convincere il ghanese, che sembra il profilo adatto per sostituire il croato ex Napoli.

PAVOLETTI CORTEGGIATO – Sempre in casa viola interessa pure Erick Pulgar, mediano cileno ex Bologna, anche lui in grado di garantire un mix di tecnica e grinta, ma costa tanto e, soprattutto, è più coinvolto nei piani dell’ex ct della Nazionale, tanto da partire titolare proprio nella sfida di domenica scorsa. In attesa di novità sul fronte Bourabia, perde consistenza la voce Schone, che preferirebbe tornare nell'Europa del Nord, conteso tra Ajax e la Danimarca. In un mercato in cui si preannunciano tanti scambi a costo zero, in una sorta di revival del baratto, è centrale il ruolo di Leonardo Pavoletti. Il centravanti livornese interessa a tanti club della massima serie: c’è chi, come la stessa Fiorentina o il Torino, ne farebbe un titolare pressoché inamovibile, e chi, come le big (l’ultima squadra in ordine di tempo è il Milan, dopo Juventus e Inter), lo vedrebbe perfetto come cambio di esperienza da buttare in campo a partita in corso. Di chi sarà l’offerta giusta? È presto per dirlo, ma una sua eventuale partenza costringerebbe quasi certamente il Cagliari a sondare il mercato alla ricerca di un vice Simeone, dato che anche Cerri è dato in partenza in prestito, più facilmente nella serie cadetta.