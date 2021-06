Cagliari, idea Strootman per il centrocampo. Il Genoa resta però in vantaggio

Il Cagliari pensa a Kevin Strootman per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Genoa resta però in vantaggio per l'olandese e potrebbe riaverlo dal Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto.