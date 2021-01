Cagliari, il club si stringe intorno a Di Francesco ma la gara col Genoa è decisiva

Dopo la sconfitta subita ieri contro il Milan in Sardegna, la prossima partita in campionato contro il Genoa a Marassi sarà decisiva per la panchina di Eusebio Di Francesco. Al momento il club si è stretto intorno al proprio allenatore, accontentato sul mercato con gli arrivi di Nainggolan e Duncan, ma la pazienza ora è veramente a rischio come la posizione di classifica dei sardi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.