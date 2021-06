Cagliari, l'offerta del West Ham per Simeone non convince: prestito con diritto di riscatto

Giovanni Simeone sembra avere un futuro incerto al Cagliari, anche se il club sardo non è convinto dell'offerta fatta pervenire dal West Ham: Si tratta di una proposta di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto incorporato. Per questa cifra i rossoblù preferirebbero non farlo partire e hanno trovato l'appoggio anche dei tifosi Hammers, che non vedono di buon occhio questa operazione. Lo riferisce Sky Sport.