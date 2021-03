Cagliari, Nainggolan furioso: "Avete rotto. Solo rispetto per CR7, basta chiacchiere da bar"

vedi letture

Un Radja Nainggolan assolutamente furioso esprime la propria rabbia per un virgolettato a lui attribuito circa la tripletta di Cristiano Ronaldo contro il suo Cagliari. Tre gol che avrebbero dovuto essere segnati in Champions e non contro i sardi, secondo le dichiarazioni attribuite al Ninja, che smentisce seccamente su Instagram: "Allora dove iniziare... ora la gente mette nome mio ed è come se io ho fatto certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho lasciato queste dichiarazioni porco***... avete rotto il caz... punto 2 come faccio a parlare come se fossi contento che con il cagliari abbiamo presi così tanti gol e che sembro contento della posizione... per favore basta con ste cagate!!! Avete rotto il cazzo!!! E poi per un campione come lui ho solo rispetto... quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno mette virgolettato il mio nome e per forza è uscita dalla mia bocca?".