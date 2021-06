Cagliari, Nandez sogna la Premier e il bianco del Leeds United

Parole che lasciano ben poco spazio all’immaginazione: “Il nostro desiderio è quello di giocare in Inghilterra, se dovesse essere con il Leeds United sarebbe il massimo". Così il procuratore di Nahitan Nandez, Pablo Bentancur ha parlato ai microfoni di un canale podcast che si occupa del Leeds United (LUFC Fan Zone), squadra da tempo interessata al centrocampista uruguaiano del Cagliari. L’interesse del club presieduto dall’italiano Andrea Radrizzani, che lo acquistò a suo tempo da Massimo Cellino, è noto da mesi. Ma secondo Bentancur l’affare potrebbe essere concluso in questa calda estate: "Giulini e Radrizzani sono molto amici e hanno già parlato. È desiderio di entrambi chiudere l'operazione". Anche perché torna uno dei temi già anticipati da diverse settimane, ovvero la promessa fatta dal patron Rossoblù al Leon di Maldonado, come ricordato dallo stesso Bentancur: “Il presidente del Cagliari ha promesso a Nahitan che se avesse aiutato la squadra a evitare la retrocessione lo avrebbe aiutato a trasferirsi in un club più grande: ci sono due grandi squadre interessate in Italia (ovvero Inter e Roma), ma crediamo nella Premier come nostra prima opzione".

CLUB DI GRANDE TRADIZIONE – Anche perché c’è un certo Marcelo Bielsa, tecnico iconico in Sudamerica e non solo: "Nandez avrebbe voluto firmare già con il Leeds e con Bielsa dai tempi in cui era al Boca Juniors. La Premier League è il suo tipo di calcio e il Leeds sarebbe l'ideale per via dello stile di gioco e perché i giocatori crescono e diventano importanti sotto pressione". Dichiarazioni importanti, che accendono il fronte cessioni e mettono pepe sulla coda di Inter e Roma, che rischiano di essere sorpassate a doppia velocità dai bianchi dello Yorkshire. Da tempo il numero 18 uruguaiano, impegnato in questi giorni con la sua Celeste in Copa America, è entrato nel mirino dei club inglesi: già quando era ancora un calciatore del Boca il Leicester si era interessato a lui, seguito poi da West Ham (che nel gennaio 2020 fece un'offerta importante al Cagliari) e, infine, dal Leeds United che con il Loco in panchina ha recuperato tanto del fascino perso negli anni di Championship, dopo i fasti dei primi anni Duemila, con Harry Kewell e Marko Viduka a trascinare la squadra in Europa. Insomma, una squadra ricca di tradizione sia in Inghilterra che nel Vecchio Continente, che potrebbe puntare sul Leon per cercare di tornare a respirare quell'aria ricca di prestigio, ormai dimenticata.