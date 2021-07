Cagliari, occhi puntati su Lucas Piton: il doppio passaporto agevola la trattativa

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, anche in Brasile sono sempre più insistenti le voci che vogliono il laterale mancino del Corinthians, Lucas Piton, nel mirino del Cagliari. Come riportato da Tuttocagliari.net, prossima settimana si terrà un incontro tra il Cagliari Calcio e gli emissari del club brasiliano per discutere del trasferimento del laterale in Sardegna. Pochi minuti fa è giunta un'altra indiscrezione che faciliterebbe il passaggio dal Brasile all'Italia di Piton: il portale brasiliano torcedores.com, infatti, spiega che il calciatore è in possesso sia del passaporto brasiliano che di quello italiano, che non andrebbe ad intaccare gli slot per i giocatori extracomunitari del Cagliari e che potrebbe, dunque, facilitare un esito positivo della trattativa.