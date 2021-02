Cagliari, Pavoletti: "Compatti verso l'obiettivo, dobbiamo fare più punti possibili"

Partita molto importante quella tra Lazio e Cagliari con i sardi che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A prendere la parola, a pochi minuti dal fischio d'inizio, è Leonardo Pavoletti: "Abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, sentiamo la vicinanza società e siamo compatti verso l'obiettivo. Ora dobbiamo tradurlo in campo. I nuovi arrivi? L'esperienza ora come ora è quella che serve di più perché a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Dobbiamo concentrarci in ogni azione e portare più punti possibili a casa", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.