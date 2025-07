Ufficiale Cagliari, saluta Marin: il centrocampista si trasferisce all'AEK Atene

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha reso noto l'addio di Razvan Marin, stavolta a titolo definitivo. Il rumeno va a rafforzare l'AEK Atene e si trasferisce in Grecia: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’AEK a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin. Il centrocampista rumeno, classe 1996, era arrivato in Sardegna dall’Ajax nell’estate 2020. Il ruolino in maglia rossoblù è stato di 111 presenze, 7 gol e 14 assist, totalizzato nelle due esperienze vissute prima tra il 2020 e il 2022 e poi nella stagione 2024/25, dopo due annate vissute in prestito all’Empoli.

Ha portato al Cagliari il suo contributo in termini di corsa e dinamismo, ora per lui una nuova esperienza in Grecia con la maglia giallonera dell’AEK. Il Club lo ringrazia per quanto fatto durante la sua militanza e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo, Raz!"

Nella scorsa stagione il centrocampista, in forza al Cagliari dal 2021, ha disputato 33 partite nella stagione in Serie A, segnando 3 gol (2 su rigore) e fornendo 2 assist. Ha completato 534 passaggi (81% precisione), 70 palle recuperate, 17 tiri totali (10 in porta) e ricevuto 4 ammonizioni.