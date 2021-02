Cagliari-Sassuolo 1-1, le pagelle: Boga abbatte il muro Cragno solo nel recupero

Cagliari-Sassuolo 1-1 (75' Joao Pedro, 90+4' Boga)

PAGELLE

Cagliari

Cragno 7,5 - Ormai non è più una sorpresa, è una certezza. Due super parate nel primo tempo, decisive come un gol. Si ripete ad inizio ripresa, con un intervento spettacolare sulla linea. Battuto solo da Boga in pieno recupero, il migliore in campo del Cagliari per distacco.

Zappa 6 - Davanti ha un cliente scomodo come Boga e tutto sommato se la cava bene. (Dal 72' Walukiewicz S.V)

Ceppitelli 6,5 - Non era facile arginare giocatori come Caputo e Djuricic, ma il centrale del Cagliari ci riesce alla grande.

Godin 6 - Solita prestazione di esperienza per l'ex Atletico Madrid.

Lykogiannīs 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia. Dalla sua parte il Cagliari riesce a sfondare con maggior regolarità. (Dall'82' Tripaldelli S.V)

Marin 6,5 - Un po' in ombra per oltre un'ora di gara, poi tira fuori dal cilindro un assist perfetto per la testa di Joao Pedro.

Oliva 6 - Al centro di mille voci di mercato, gioca titolare e disputa una buona prestazione, segno evidente che non è distratto dai rumors.

Deiola 5,5 - Pomeriggio complicato per il centrocampo dei sardi, costretti agli straordinari per arginare le folate di Boga e compagni. Il numero 27 non brilla particolarmente, poi è costretto ad uscire dopo aver subito un duro colpo. (Dal 64' Sottil 5,5 - Croce e delizia: dà il via all'azione del gol di Joao Pedro, poi nel recupero perde Boga e il Sassuolo pareggia.)

Nainggolan 6,5 - Quando si accende il belga, si accende su tutto il Cagliari. Fa da raccordo fra centrocampo e attacco ed è prezioso anche in fase di coperture. La sua conclusione, al termine del primo tempo, si stampa sul palo.

João Pedro 7 - Al posto giusto, al momento giusto. Fino al gol aveva faticato molto, poi però sfrutta alla grande l'assist perfetto di Marin e segna una rete di vitale importanza.

Simeone 5 - Finisce nella morsa dei difensori del Sassuolo e non riesce mai a rendersi pericoloso. Prestazione decisamente negativa del Cholito.(Dal 64' Pavoletti 6 - Più vivo rispetto al Cholito, mette in apprensione i centrali del Sassuolo quando stacca di testa sulle palle alte)

Eusebio Di Francesco 6 - Alla fine è arrivato un pareggio, ma per come è arrivato il rammarico è grande. Le scelte di sono rivelate giuste, sia nella formazione titolare, che nei cambi. Non a caso, poco dopo l'ingresso di Sottil è arrivato il gol di Joao Pedro. Nel recupero però la disattenzione dello stesso Sottil è stata fatale. Dopo tanti ko, un pareggio è comunque un risultato importante, anche visto l'avversario.

SASSUOLO

Consigli 6 - Non ha colpe sul gol di Joao Pedro. Per il resto non deve compiere particolari interventi.

Müldür 6 - Decisamente meglio quando c'è da difendere. Sale poco sulla sua fascia di competenza.

Marlon 5,5 - Lascia libero Joao Pedro di saltare, con la complicità di Ferrari, in occasione del gol del momentaneo 1-0 del Cagliari

Ferrari 6 - Fino al gol di Joao Pedro la sua prestazione era stata decisamente positiva. Poi l'errore, insieme a Marlon, che sarebbe potuto costare caro.

Rogério 6 - Tanto fumo e poco arrosto. Cerca spesso di saltare l'uomo, ci riesce solo in poche occasioni.

Locatelli 6,5 - Il cervello del centrocampo del Sassuolo. Detta perfettamente i tempi di gioco ed è pericoloso anche sulle palle inattive.

Obiang 6 - Fatica in entrambe le fasi. Prende un giallo e De Zerbi lo richiama in panchina per non rischiare nel finale.(Dal 70' Maxime Lopez 5,5) - Non riesce a dare il suo contributo quando viene chiamato in causa.

Traorè 6 - Anche lui ha una grande occasione, ma anche per il centrocampista vale la solita legge, quella di Cragno. (Dall'87 Oddei 6,5 - Un altro baby talento lanciato da De Zerbi. Suo l'assist nel recupero per il gol di Boga.)

Djuricic 5.5 - Nel primo tempo ha due grandi occasioni ma non riesce a trovare il gol. Se sulla seconda ci sono grandi meriti di Cragno, nella prima la colpa ricade sul numero 10 dei neroverdi. (Dal 77' Raspadori S.V)

Boga 7 - Quando parte palla al piede, semina il panico fra i difensori del Cagliari. Non si arrende mai e nel recupero trova la zampata vincente che vali il pareggio.

Caputo 5 - Non arriva mai alla conclusione e non entra mai nel vivo dell'azione. Giornata no per l'attaccante dei neroverdi.(Dal 70' Defrel 6 - Porta maggior fisicità al reparto offensivo del Sassuolo)

Roberto De Zerbi 6 - Inizia il girone di ritorno con pareggio. La squadra neroverde sembra essere una lontana parente di quella spumeggiante ammirata ad inizio campionato. Manda in campo il giovane Oddei nel finale e la scelta si rivela giusta: assist per Boga e pareggio che sembrava ormai insperato.