Cagliari, Semplici: "Contento per il punto, gara condizionata dalla paura"

Le parole di Leonardo Semplici in conferenza stampa al termine della sfida del suo Cagliari alla Sardegna Arena contro la Fiorentina.

Soddisfatto della gara?

“No, perché avevamo impostato la partita per vincere vista l’importanza dei tre punti per la classifica. Abbiamo trovato un avversario difficile ma noi non abbiamo messo la solita spregiudicatezza, abbiamo avuto un po’ di timore che è normale visto che l’obiettivo è così vicino. Alla fine però son contento per aver aggiunto un punto alla nostra classifica, chiaro che contro Milan e Genoa dovremo fare altri punti".

Pareggio che era nell’aria?

"No, volevamo vincere. Merito anche alla Fiorentina. Noi abbiamo creato meno ma perché la posta in palio era determinante. Prospettive? Recuperiamo bene dopo le fatiche di Benevento, considerando che oggi hanno giocato quasi gli stessi. Proviamo a recuperare bene e andiamo a strappare dei punti a Milano”.

Paura di perdere?

“Può essere che la paura di perdere abbia prevalso, dovevamo tentare di vincere senza perdere. Potevamo, ripeto, fare qualcosa in più ma in questi momenti della stagione è normale. I ragazzi comunque hanno fatto la gara che dovevano fare senza esporsi troppo ai valori degli avversari. Diamo comunque continuità ai risultati precedenti”.

Quanto ha pesato la lotta di Benevento?

“Tanto ma oggi ha contato più il peso della posta in palio, in questa gara per la prima volta avevamo sia da guadagnare che da perdere, c’è da capire i ragazzi per una gara non straordinaria”.

Cosa è mancato?

“Sotto certi aspetti, come la compattezza, abbiamo fatto bene. Ci è mancato un po’ di coraggio”.

Equilibrio difensivo da cui ripartire, è d'accordo?

“Si tratta di un aspetto importante, non abbiamo mai rischiato e significa che la squadra è in crescita. Nonostante una difesa che cambia linea da 3 o 4 abbiamo trovato degli equilibri”.