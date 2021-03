Cagliari, Semplici esalta Nandez: "Ha caratteristiche che un tecnico vorrebbe sempre avere"

Quanto conta avere a disposizione un calciatore eclettico come Nandez? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari che alla vigilia della sfida contro la Sampdoria - gara valida per la 26esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ha caratteristiche che un allenatore vorrebbe sempre avere, oltre a un carattere eccezionale. Penso di impiegarlo in un ruolo dove può davvero esplodere, è un giocatore che mi dà equilibrio e spensieratezza in alcune giocate, specie a livello tecnico. Questi ragazzi mi hanno dimostrato una grande forza morale, spero di aver riacceso una fiammella soprattutto sotto l'aspetto morale, mi auguro di riuscire a tenerla accesa fino alla fine".

