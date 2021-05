Cagliari, Semplici: "La settimana prossima ci incontreremo con la dirigenza"

Le parole di mister Leonardo Semplici in conferenza stampa al termine dell’ultima partita stagionale del suo Cagliari contro il Genoa alla Sardegna Arena.

Sulla gara di oggi: è mancato qualcosa?

“Non ci è mancata la carica nervosa delle ultime giornate, abbiamo avuto 6-7 palle gol. Joao Pedro ha preso anche il palo. Abbiamo concesso una sola occasione e loro sono stati bravi a sfruttarla. I ragazzi hanno dato tutto fino alla fine e questo gratifica il percorso fatto".

Come mai il mancato rientro nello spogliatoio a fine primo tempo?

"Io mi fermo sempre con i miei collaboratori, lo faccio ogni volta. Sottil? Purtroppo per infortunio non lo abbiamo mai avuto a disposizione, stasera, dopo una settimana di allenamenti, abbiamo provato a sfruttarlo e purtroppo non è stato sufficiente. Al mio arrivo molti ci davano per retrocessi e poi abbiamo fatto qualcosa di importante”.

La rivedremo ancora su questa panchina?

“Io ho già un contratto per l’anno prossimo, penso settimana prossima ci incontreremo con la dirigenza per qualcosa di più concreto. Mi auguro comunque di essere qui anche la prossima stagione”.