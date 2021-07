Cagliari, si tratta col Leeds per la cessione di Nandez. Il nodo è la clausola rescissoria

Continuano i contatti sull'asse Cagliari-Leeds per il passaggio di Naithan Nandez alla formazione inglese allenata da Marcelo Bielsa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport fra le parti il nodo centrale da risolvere è quello legato alla formula per il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro presente sul contratto fra l'uruguaiano ex Boca Juniors e la società del presidente Tommaso Giulini.