Cagliari, Vicario si candida per una maglia da titolare in caso di cessione di Cragno

Dopo aver convinto tutti nelle ultime partite dello scorso campionato, per Guglielo Vicario sta per iniziare la partita più importante: convincere il Cagliari a puntare ancora su di lui. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, se Alessio Cragno (corteggiato da tante squadre) dovesse partite, il portiere friulano è pronto a candidarsi per un posto da protagonista assoluto. Sarà poi il Cagliari a fare le sue valutazioni e, in caso di partenza dell’estremo difensore di Fiesole, decidere se rinnovargli la fiducia o se andare sul mercato per acquistare un portiere più esperto.