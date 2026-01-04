Lazio-Napoli, Caicedo ospite d'onore: "Spero che arrivino risultati positivi. Li aspettiamo"

Ospite d'eccezione quest'oggi all'Olimpico. Ad assistere al match fra la Lazio e il Napoli c'è anche Felipe Caicedo. E proprio l'ex attaccante biancoceleste ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono emozionato, è da tempo che non venivo qua - riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - ho molti ricordi belli.

Avevo iniziato così un po’, ha risposto alla grande, sono emozioni per questo popolo e questi colori. Voglio godermi la partita, sono emozioni". L'ex calciatore si è poi soffermato anche sul suo addio al calcio giocato in seguito alla morte di Luis Pineida: "Dolore tanto, era mio fratello, lo conoscevo da tempo, un dolore grande ma bisogna guardare avanti, ho un bel ricordo di lui ma è un grande dolore".

Infine un'analisi sulla Lazio da tifoso: "Non sono mai obiettivo - ha concluso - sono più tifoso, gli voglio un bene e spero che Sarri prenda la squadra come ha fatto in passato, spero arrivino risultati positivi, li aspettiamo. Partita e gol rimasti nel cuore? Quello contro il Cagliari, la follia di Cagliari. Questa è la Lazio, il popolo ti spinge, devi crederci fino alla fine, il messaggio che posso dare a tutti è di non smettere mai di credere".