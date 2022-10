Caicedo: "Lazio, i tifosi mi emozionano. Sarà difficile rinunciare a un fenomeno come Immobile"

"I tifosi della Lazio mi scrivono e io ancora mi emoziono ancora per tutto questo affetto". A dirlo nella sua intervista a Il Messaggero è Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste ora in forza all'Abha: "In questa settimana mi sono reso conto che si sta parlando tanto di me perché il bomber si è fatto male. Sarà difficile rinunciare a un fenomeno come Ciro, è un leader assoluto, basta guardarlo".