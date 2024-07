Calafiori dal Bologna all'Arsenal, ci siamo. E intanto Italiano non lo convoca per il ritiro

Ci siamo per il trasferimento di Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal. Il difensore classe 2002 ormai a un passo dal trasferimento nel club londinese non è stato nemmeno convocato dall'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano per il ritiro che andrà in scena a Valles - Rio Pusteria da oggi fino al prossimo 3 agosto. Questo l'elenco.

Portieri: Bagnolini, Happonen, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Corazza, De Luca, De Silvestri, Diop, Holm, Ilic, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Byar, Fabbian, Freuler, Hodzic, Menegazzo, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Raimondo, Ravaglioli.

Sull'imminente trasferimento all'Arsenal di Riccardo Calafiori s'è così espresso nelle ultime ore l'ex difensore Leonardo Bonucci: "Mi dispiace per questo suo trasferimento, mi sarebbe piaciuto vederlo alla Juventus. E' diverso dagli altri difensori, gioca con la palla, ha personalità e si inserisce. Esportiamo un grande giocatore che secondo me sarà punto di riferimento della Nazionale per i prossimi 15 anni".

Per un giocatore che è pronto a lasciare Bologna ce n'è un altro che è appena arrivato in città. Si tratta di Thijs Dallinga, centravanti olandese classe 2000 pronto per le visite mediche e la successiva firma su un contratto che sarà di durata quadriennale con opzione per la successiva stagione. Nel fine settimana l'operazione col Tolosa, società di Ligue 1, è stata chiusa sulla base di un'offerta di 15 milioni di euro più bonus.