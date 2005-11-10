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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 01:00Serie A
15.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

MILAN, IL TECNICO DEL BOURNEMOUTH PARLA DI SCOTT E UFFICIALE IL RINNOVO DI PAVLOVIC. NICOLA AL VENEZIA. RETROSCENA SU TRESOLDI E IL RIMPIANTO DOUMBIA PER IL NAPOLI.

Alex Scott è uno degli obiettivi di gennaio del Milan per rinforzare il centrocampo, ma il Bournemouth non ha tutta questa voglia di cederlo. A confermarlo è Marco Rose, tecnico delle Cherries, che in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Sturm Graz ha spiegato: "Abbiamo appena chiuso l'altra finestra di mercato e ora parliamo della prossima. Io e il club siamo concentrati sulla partita di domani e non commentiamo le indiscrezioni che emergono subito dopo la chiusura del mercato. Speriamo di riaverlo a disposizione tra un paio di giorni o settimane e continuiamo a puntare su Alex Scott. È molto motivato, e questo è evidente a tutti fin dalle prime partite".

Adesso è ufficiale: Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, dopo la firma arrivata nella giornata di ieri.

La Juventus incrocia il Celta Vigo, con cui in estate ha trattato Oscar Mingueza, poi finito al Crystal Palace. In conferenza stampa, alla vigilia della partita con gli spagnoli, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha confermato questo interessamento: "I nostri i direttori hanno sondato il mercato in lungo e largo. Probabilmente c'è stato qualcosa di vero su Mingueza. Nel Celta ci sono diversi giocatori che possiamo giocare nel calcio Europeo".

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia. Il club lagunare, che ha esonerato Giovanni Stroppa dopo il ko con l’Atalanta, l’ha annunciato attraverso i suoi canali. Contratto fino al 2028 per il tecnico piemontese, chiamato a risollevare i veneti, attualmente ultimi in classifica con zero punti.

Una traversa prima della mezz'ora. Poi un rigore trasformato, un tap-in a porta vuota e una respinta in porta dopo l'intervento di Martinez. Il milanista Nicolò Tresoldi non poteva immaginare esordio migliore a San Siro contro l'Inter. Ma quanto vale oggi un calciatore che ha già fatto sapere che solo a luglio sceglierà tra Italia e Germania? Tresoldi fino a questo momento è stato protagonista di un solo trasferimento. Dopo aver fatto tutta la trafila tra le giovanili dell'Hannover 96, dopo aver collezionato 80 presenze con 14 gol in prima squadra, nell'estate 2025 a 21 anni ancora da compiere s'è trasferito al Club Brugge per una decina di milioni di euro. L'impatto con la Jupiler Pro League è stato subito di quelli importanti: nella sua prima stagione da centravanti della squadra belga ha realizzato 23 gol, quattro in Champions e 19 in campionato. Ha vinto la classifica cannonieri davanti a Tzolis, suo ex compagno di squadra oggi all'Arsenal dopo un trasferimento da 40 milioni di euro. Proprio la vendita del calciatore ellenico ai gunners ha influito sulla decisione del Club Brugge di non vendere anche Tresoldi la scorsa estate. In Italia il club che s'è mosso con più insistenza nelle scorse settimane è stato la Roma: prima di investire 35 milioni di euro per Santi Castro, la società giallorosso aveva presentato la stessa offerta anche per il centravanti nato a Cagliari: no della società fiamminga che visto il suo rendimento (tra club e Under 21 tedesca è già a 13 gol, ndr) difficilmente riuscirà a trattenerlo ben oltre questa stagione. E molto probabilmente lo venderà per una cifra record.

Quattro sconfitte in otto partite. Il secondo ko in altrettante gare in Champions League e la certezza già oggi, al 14 ottobre, che fare meglio dello scorso anno per il Napoli in Europa non è affatto semplice. A pagare dazio all'Estadio de la Ceramica è stato soprattutto il centrocampo. McTominay lontanissimo dalla migliore condizione, Kevin De Bruyne più preso dalle discussioni con Allegri per il ruolo da ricoprire che dalla partita. Ordinaria amministrazione di Gilmour poi sostituito al 72esimo da Lobotka e Anguissa ancora out per infortunio. Il quadro ad oggi è questo. I famosi fab four che un anno fa dovevano trascinare il Napoli a un'altra stagione da protagonista sono oggi giocatori con un'età media ben superiore ai 30 anni: Ventinove McTominay, 30 Anguissa, 31 Lobotka e 35 De Bruyne. Due in scadenza, due con un contratto fino al 2028. Quattro prime donne per una mediana che oggi manca in freschezza e corsa. Che avrebbe avuto bisogno di un importante restyling già la scorsa estate e che invece si ritrova esattamente con gli stessi interpreti, ma più vecchi di un anno. Un esempio? Issa Doumbia, passato questa estate dal Venezia allo Sporting Club di Portogallo e a lungo seguito da Giovanni Manna tra la primavera e l'estate. Il centrocampista classe 2003 reduce dall'ottimo debutto in Nazionale e dal primo gol in Champions League era profilo perfetto per andare oltre Anguissa e aggiungere forze nuove al centrocampo. Aveva anche un prezzo abbordabile. E invece per 20 milioni più bonus ad acquistarlo è stato lo Sporting che ora già dice no a offerte da 50 milioni per gennaio con la prospettiva di venderlo - tra un anno o poco più - per la clausola da 80 milioni. Ci riuscirà? Vedremo... Sicuramente per il Napoli è stata una grande occasione persa per rinforzare un centrocampo che oggi sembra uno dei grandi problemi di una squadra che in questo avvio di stagione sta navigando tra mille difficoltà.

MAHREZ RIPARTE DAL QATAR: HA FIRMATO CON L'AL-SHAMAL

Riyad Mahrez ha scelto il Qatar per proseguire la propria carriera. L'esterno offensivo algerino, rimasto svincolato dallo scorso giugno, è stato annunciato ufficialmente dall'Al Shamal, club che milita nella Qatar Stars League e che aggiunge così un altro nome di prestigio a un campionato sempre più ricco di stelle internazionali.

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