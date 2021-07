Calhanoglu alla conquista dell'Inter: ieri prima giornata nerazzurra, sabato già in campo?

Alla conquista dell'Inter. Hakan Calhanoglu ha vissuto ieri il suo primo giorno alla Pinetina da nerazzurro. Come riporta Tuttosport, il trequartista turco ha incontrato Simone Inzaghi e si è cominciato a calare nella nuova realtà. L'ex rossonero ha lavorato in palestra e svolto i test fisici, poi nel pomeriggio è stato sottoposto a un allenamento personalizzato con un preparatore. Sabato 17 potrebbe essere l'occasione per vederlo in campo con la maglia nerazzurra per la prima volta, nell'amichevole contro il Lugano: l'ex tecnico della Lazio potrebbe concedergli una ventina di minuti.