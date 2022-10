Cambiaso può tornare alla Juve a gennaio: è in prestito al Bologna, dove gioca sempre

Andrea Cambiaso può tornare alla Juventus nella prossima finestra di calciomercato. Lo scrive 'Tuttosport': nonostante un accordo col Bologna per un prestito valido fino al prossimo giugno il laterale rossoblù - che i bianconeri hanno acquistato dal Genoa la scorsa estate - può rientrare a Torino se Allegri si ritroverà in emergenza per la seconda parte di stagione.