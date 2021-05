Cambiasso su Mahrez: "Fantastico ma al Leicester aveva... Pause mentali lunghe"

Esteban Cambiasso, a Sky Sport, racconta il suo punto di vista sulla finale Champions conquistata dal Manchester City dopo la doppia vittoria contro il Paris Saint-Germain. "Hanno saputo soffrire come squadra, sono un gruppo forte con grandi individualità. Senza queste non arrivi in finale Champions. Mahrez? E' un giocatore fantastico, lo sapevo quando eravamo al Leicester insieme. Ora è merito di Guardiola, ma a volte si isolava mentalmente e ti lasciava in mezzo alla partita. Si prendeva delle pause... Lunghe. Quando sei una squadra non puoi permettertelo. Quando è stato importante, ci è riuscito ma è stato anche mentalmente 'bloccato'".