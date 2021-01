Cambio di agente per un cambio di maglia? Dzeko e la Roma, una settimana per dirsi addio

La vittoria della Roma in extremis contro lo Spezia è la risposta di un gruppo che sabato pomeriggio ha confermato di remare tutto nella stessa direzione. In quel gruppo, non era però presente Edin Dzeko, capitano escluso dalla lista dei convocati il cui caso ha assunto contorni sempre più simili a quello che a Bergamo ha travolto il Papu Gomez, ora destinato al Siviglia.

Come l'argentino, Dzeko potrebbe cambiare squadra. O meglio, vorrebbe cambiare squadra e per questo motivo nell'ultimo fine settimana ha cambiato agenzia. Un ulteriore segnale che va nella direzione di un divorzio che può diventare realtà in questa settimana ed è figlio di un rapporto difficilmente riconciliabile con Paulo Fonseca. Non sarà semplice, Dzeko è per distacco il giocatore più pagato della Roma. Ma il lavoro va avanti serrato e dopo tre addii sfiorati per Dzeko, questa, può essere davvero la volta giusta.