Candreva dopo il ko di Bologna: "Rammaricati e dispiaciuti perché abbiamo giocato bene"

Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha analizzato così ai canali ufficiali dei blucerchiati la sconfitta rimediata oggi a Bologna: "Torniamo a casa senza punti e con tanto dispiacere, perché abbiamo fatto una partita importante contro un Bologna che ha messo in difficoltà tante altre squadre. Ce l'abbiamo messa tutta, provando a pareggiare, ma è ovvio che quando provi a rimontare poi lasci campo alle ripartenze avversarie. C'è rammarico, ma dobbiamo subito pensare alla gara di domenica prossima. Analizzeremo gli errori fatti oggi per non ripeterli col Torino. Vogliamo battere i granata per passare una bella sosta".