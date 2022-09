Candreva dov'era? Marelli commenta il dubbio di Allegri: "Ce l'ho anch'io. Ma VAR avrà valutato"

Dagli studi di DAZN, allargando il discorso sulle polemiche arbitrali dopo l'annullamento del gol di Milik per fuorigioco considerato attivo di Bonucci dall'arbitro Marcenaro, Luca Marelli ha commentato le parole di Allegri che ha tirato in ballo anche la posizione sospetta di Antonio Candreva: "Anche io ho il dubbio come Allegri, vedendo il movimento di Candreva... Non fa un movimento a rientrare, lui è praticamente fermo dopo aver saltato. Probabilmente lo hanno controllato perché le immagini ci sono, ma l'annullamento del gol resta incomprensibile. Faccio davvero fatica a capire...".