Cannavaro sull'Inter in Champions: "Ci proverà, nulla è deciso. Ci vuole un miracolo"

L'ex difensore dell'Inter, Fabio Cannavaro, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche dei nerazzurri che questa sera scenderanno in campo ad Anfield per cercare di ribaltare lo 0-2 dell'andata contro il Liverpool agli ottavi di finale di Champions League: "Dico che ci proverà, perché nulla è deciso. Ci vuole un miracolo ma in passato ne sono stati fatti e in futuro ne vedremo. Chi può negare la speranza, quando si ha un organico come quello nerazzurro? Poi, dopo, si scoprirà cosa sarà rimasto: se la delusione per essere stati eliminati o l’entusiasmo per essere stati in grado di ribaltare una situazione disperata. Sono fattori pure questi".