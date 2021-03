Caos Lazio-Torino, cosa succede per la gara tra granata e il Crotone del week-end? Il punto

Lazio-Torino, oggi in programma alle 18:30 a Roma, allo Stadio Olimpico, non si giocherà. I granata sono cluster della variante inglese del Covid-19. "Il 23 febbraio abbiamo disposto una quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra del Torino di almeno sette giorni e ribadisco che la quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo. La quarantena si scioglierà da mercoledì solo se non ci saranno nuovi positivi per il secondo giro di tamponi consecutivo“, questo quanto comunicato dal direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino Roberto Testi.

E il Crotone? Nel pomeriggio di ieri il gruppo si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi molecolari per scoprire se emergeranno nuove positività e per monitorare i casi che erano risultati positivi. In caso di negativizzazione, allora la squadra potrà tornare ad allenarsi in gruppo (per adesso il percorso casa-lavoro era per allenamenti individuali al Filadelfia) e potrà giocarsi la gara con il Crotone. In caso di tamponi ulteriormente positivi, però, anche la sfida coi pitagorici potrebbe essere messa in forse.