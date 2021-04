Caos Superlega, Gravina: "È un messaggio d'allerta. Ci deve far riflettere, qualcosa non va"

Nelle dichiarazioni a margine della presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, oltre a escludere sanzioni per i tre club coinvolti, ha analizzato quanto accaduto con il caos legato alla Superlega: “Abbiamo difeso in maniera strenua i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio. Mi pare che tutto sia tornato alla normalità, ma ci deve far riflettere sul fatto che qualcosa non funzioni. È uno stimolo, anche a livello di governance: servono rimedi e proposte per scongiurare altre fughe in avanti”.