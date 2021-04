Caos Superlega, la frecciata di Zorc ad Agnelli: "È chiaro che in Italia c'è un'altra cultura"

vedi letture

"Sono contento che il fantasma della Superlega sia scomparso ancor prima di manifestarsi. Sono anche contento che noi e il Bayern abbiamo avuto una posizione chiara sin dall'inizio". Lo ha detto Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, in un'intervista alla rivista Sport Bild. "Per quanto riguarda i tifosi in Inghilterra, va detto che per anni hanno dovuto subire l'influenza degli investitori, con prezzi dei biglietti alti e orari assurdi. Fortunatamente, sono immediatamente scesi in piazza e hanno contribuito a sistemare le cose". Zorc non risparmia una frecciata ad Andrea Agnelli: "Quando sento che Andrea Agnelli continua a parlare positivamente di quel progetto, è chiaro che fa parte di un'altra cultura".