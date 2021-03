Capello durissimo con Cristiano Ronaldo: "Si è girato in barriera, è grave e imperdonabile"

vedi letture

Fabio Capello analizza l'eliminazione della Juventus dalla Champions League nonostante il 3-2 al Porto. "La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo su rigore: Demiral è ingenuo, basta stare attaccato dietro. E' gravissimo. Però girarsi come ha fatto Ronaldo in barriera è imperdonabile, è gravissimo. I giocatori non devono aver paura della palla".