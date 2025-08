Capello: "Leao finora troppo 'lunatico'. Gimenez ha fatto vedere poco. E su Vlahovic..."

Intervistato dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan concentrandosi su Rafael Leao: "Rafa è un discorso a parte - ha commentato -. Non ci sono dubbi sia un gran talento, ma finora troppo lunatico. Ecco, con Allegri mi aspetto che sia più continuo e determinante. I primi segnali ci sono già. Un centravanti? Beh, è innanzitutto una questione numerica in rosa c’è il solo Gimenez, che nei primi sei mesi in rossonero qualche dubbio l’ha lasciato, come peraltro molti altri della squadra.

Gimenez? Qualcosa ha fatto vedere, ma troppo poco rispetto alla spesa sostenuta dalla società e alle aspettative di tutti al suo arrivo. Va anche detto che nel Milan dello scorso anno poche cose sono andate per il verso giusto, quindi qualche attenuante ce l’ha sicuramente pure Gimenez.

Vlahovic al Milan può fare 20 gol? Li ha già fatti alla Fiorentina e nell’ultimo anno con Max alla Juventus non ci è andato lontanissimo (16 ndr), pur in mezzo a delle difficoltà globali. Dusan è un centravanti d’area, il gol ce l’ha sicuramente dentro, se ritrova fiducia e occasioni. L’ho già detto più volte: arriverebbe con la voglia di riscattarsi e con meno pressione. Non sono due dettagli..".