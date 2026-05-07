Caressa: "Il Milan nel girone d'andata ha overperformato, non è cresciuto ed è deludente"

Il giornalista Fabio Caressa è intervenuto al suo canale YouTube sulle difficoltà espresse dal Milan di Allegri nel girone di ritorno di questo campionato. Di seguito il suo commento con un confronto tra i punti conquistati e gli expected points nell'arco di questa stagione:

"II Milan non è cresciuto, obiettivamente è molto deludente, è una squadra che non è cresciuta. Nella prima parte del campionato, quando il Milan era insomma vicino alla vetta, stava in realtà overperformando. I numeri del Milan tra la prima e la seconda fase di campionato non è che siano tanto cambiati, sono cambiati gli effetti dei numeri, cioè il Diavolo faceva molti più punti degli expected points, cioè dei punti che avrebbe meritato nella prima parte per le occasioni create.

Nella seconda parte ne sta facendo un po’ di meno, ma la media è quella giusta rispetto agli expected points. Questo vuol dire che sul lungo periodo comunque questi sono dati da tenere in considerazione perché se tu hai la fortuna di overperformare soprattutto nel periodo iniziale dell’anno, poi devi migliorare per riavvicinare gli expected points, cioè quello che crei a quello che hai ottenuto, altrimenti il calo non può non avvenire, è un dato statistico".