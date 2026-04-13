Caressa risponde a Cassano: "Poraccio, che finaccia". Poi manda una frecciata ad Adani

Dopo le accuse di Antonio Cassano, Fabio Caressa ha pubblicato un video sul suo profilo YouTube rispondendo così all'ex giocatore di Real Madrid, Milan e Inter: "Ma scusate, ma se voi camminaste su una strada, no? E sull'altro marciapiede c'è uno che vi urla degli insulti sgangherati, ma che fate? Vi fermate a parlarci? Ma no, tirate dritto, lo guardate con sorpresa e pensate 'poraccio, che finaccia', ma così è ridotto?".

Caressa ha proseguito, spiegando la differenza tra lui e Cassano: "Noi, anch'io nel mio piccolo, siamo personaggi pubblici che rappresentano dei brand, perché comunque io lavoro per dei brand, per aziende importantissime. Sky, Deejay, un sacco… A Sky lavoro da 30 anni ed è normale che la mia faccia sia associata a quel brand. E quindi io devo tenere conto nelle cose che faccio pubblicamente che in piccola parte, perché poi tanti altri lavorano in quell'azienda, ma per la mia parte rappresento quell'azienda".

Infine non cita Adani e la Rai, ma suggerisce di prendere provvedimenti, attaccando l'ex difensore indirettamente: "Siamo proprio proprio sicuri sicuri che uno che rappresenta un'azienda importantissima, che è un servizio pubblico, che ha decenni e decenni di storia di comunicazione, di giornalismo, anche nello sport, gloriosa, che ha insegnato a quelli della mia generazione come si fa questo mestiere con dei personaggi straordinari… Siamo sicuri che questa azienda sia giusto che accetti che un suo rappresentante importante sia presente settimanalmente in un posto dove si insultano regolarmente le persone senza che lui dica niente, dove anche lui insulta ogni tanto come è capitato, come sapete bene, le persone? Siamo proprio sicuri? Perché ogni azienda ha delle regole di comportamento. Io non do lezioni a nessuno, non le ho mai date. Non comincio certo alla mia età. Però non basta cambiare cappello perché i brand che rappresentiamo, ovunque andiamo, li portiamo qui sul petto come marchi della squadra".