Carnevali: "Locatelli-Juve? Ne stiamo parlando. L'Arsenal più avanti, ha fatto l'unica proposta concreta"

Raggiunto da Sky a margine dell’evento legato all’apertura del calciomercato in quel di Rimini, l’amministrato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato sui tanti calciatori neroverdi protagonisti con la nazionale italiana a Euro 2020: “È una grande soddisfazione, difficilmente qualcuno poteva immaginare che in questo Europeo potessimo vedere tre giocatori del Sassuolo. Il mio primo pensiero va al dottor Squinzi, per lui sarebbe stata una gioia immensa vedere questi ragazzi con la maglia azzurra. È il coronamento di un sogno e ci dà il giusto input per continuare sul progetto Sassuolo”.

Locatelli-Juventus, a che punto siamo? È la più interessata o l’Arsenal ha mosso passi più concreti?

“La prima cosa è lasciare il ragazzo tranquillo in questo momento, non ho parlato con lui o con i suoi procuratori. La cosa più importante è dargli tranquillità per fare sì che l’Italia possa fare bene, è la cosa che sta più a cuore a tutti. La Juventus è l’unica società italiana con cui abbiamo parlato di Locatelli, ci siamo incontrati la settimana scorsa con Cherubini. L’interesse da parte loro c’è, non abbiamo approfondito termini o valutazioni, con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto per cui continueremo questi discorsi. È vero che ci sono altre società straniere interessate, l’Arsenal è una di queste ed è la società che è più avanti perché ci ha fatto l’unica proposta concreta arrivata sinora”.

Berardi-Milan, c’è stato un sondaggio da parte dei rossoneri?

“No, per il momento da parte del Milan ancora nulla”.