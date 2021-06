Carnevali: "Marotta, Galliani e Braida dei maestri". L'ad del Monza: "Lui è come Giotto"

Giovanni Carnevali e i suoi maestri. Siparietto, dal palco dell’evento in corso a Rimini per l’apertura del calciomercato estivo, tra l’amministratore delegato del Sassuolo e Adriano Galliani, oggi ad del Monza. Proprio la piazza da cui è incominciato il rapporto di amicizia tra lo stesso Carnevali e un altro dirigente di alto livello del pallone italiano: “Galliani, Marotta e Braida per me sono stati maestri, ho provato a imparare molto da loro. Con Marotta ho imparato molto a Monza e il lavoro con lui è stato il mio trampolino di lancio. Io ho fatto tanti anni nelle società di calcio, poi ho lavorato in un altro business e quando sono tornato ho provato a coniugare insieme le mie esperienze seguendo gli insegnamenti di Squinzi. Per noi è importante il risultato sportivo, ma molto importante è anche il bilancio".

Dopo Carnevali, gli risponde appunto Galliani: “Lui è come Giotto, che è allievo di Cimabue ma poi diventa più bravo del maestro”.