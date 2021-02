Casarin e la sportività di Belotti: "Gesto raro. Fourneau forse gli pagherà un caffè"

Il gesto di sportività di Andrea Belotti nella gara di sabato contro l'Atalanta, con l'attaccante che ha fatto togliere l'ammonizione a Romero parlando con l'arbitro Fourneau e spiegandogli di non aver subito fallo dall'argentino, continua a tenere banco, e l'ex direttore di gara Paolo Casarin, ai microfoni di Radio Rai, ha commentato: "È un episodio raro ma ben venga ciò che ha fatto Belotti. L'arbitro non ha fatto una brutta figura, non sempre si può vedere tutto. Il fatto che ti venga in aiuto chi doveva beneficiare della punizione è una cosa bellissima, l'attaccante è stato molto sportivo. Fourenau è un bravo arbitro, ha fatto benissimo a togliere il giallo a Romero e forse pagherà un caffè anche a Belotti".