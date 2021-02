Caso Conte-Agnelli, l'Inter è furibonda. Insulti, comunicati e referti: ecco la posizione del club

vedi letture

L'Inter è furibonda per quanto successo fuori dal campo ieri sera all'Allianz Stadium. Antonio Conte avrà anche commesso l'errore di rispondere con quel dito medio a fine primo tempo, ma è stata la reazione - comunque sbagliata - ai pesanti insulti e alle provocazioni di dirigenza e panchina bianconere. Questo quanto sottolinea l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, che torna sui fatti extra campo di Torino, sottolineando la posizione del club nerazzurro. Con la squadra impegnata in mattinata in una serie di tamponi nel rispetto della normativa sul Covid - si legge - la dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all'allenatore.

Nessun comunicato - Non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale ma filtra appunto l'enorme fastidio per l'atteggiamento della dirigenza e della panchina bianconera, che avrebbero preso di mira non soltanto Conte anche prima della frase di Bonucci ("Rispetta l'arbitro") in seguito alla proteste del tecnico per il presunto rigore su Lautaro. Gli insulti, assicura l'Inter, erano iniziati prima e sono proseguiti nell'intervallo con altre parole grosse. Fino al triste epilogo con Agnelli.

Il referto di Chiffi - In casa Inter, conclude infine La Gazzetta dello Sport - hanno ben poche speranze che il quarto uomo Chiffi abbia segnalato qualcosa all'arbitro Mariani. Nel referto di solito vengono riportati atteggiamenti scorretti o insulti rivolti allo stesso direttore di gara o che coinvolgono i giocatori.