Conte-Agnelli, c'eravamo tanto amati. Gestaccio al 45' e parolacce al 90': la ricostruzione

Cosa si siano detti, lo sanno solo loro. Sta di fatto che Antonio Conte e Andrea Agnelli hanno rubato la scena al fischio finale di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia terminata con il risultato di 0-0 e la qualificazione dei bianconeri in finale. La ricostruzione è abbastanza complicata: nel primo tempo, il tecnico salentino ha protestato per alcune decisioni dell’arbitro Mariani (il rigore non assegnato a Lautaro, ma soprattutto il giallo sventolato a Darmian), ricevendo critiche dai bianconeri tra panchina (soprattutto Bonucci) e tribuna. Così, all’intervallo il primo episodio: un dito medio, sventolato da Conte all’indirizzo della sua ex squadra. Al triplice fischio, la reazione dello stesso Agnelli, corso verso il basso: anche qui, i video non chiariscono, ma il presidente bianconero ha usato parole pesanti (dal labiale la frase pare chiudersi con un “coglione”) nei confronti di Conte. Che poi, nel post-partita, ha chiesto educazione e rispetto. Negli screzi, non sembra essere coinvolto l’altro grande ex della gara, Beppe Marotta. Tra Conte e Agnelli, l’ennesimo capitolo di un rapporto decisamente naufragato ormai da anni, dopo l'idillio che diede l'avvio al ciclo d'oro della Juventus.