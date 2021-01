Caso Hakimi? La replica di Marotta: "Alcune notizie hanno l'obiettivo di destabilizzare l'ambiente"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di 'Sky' ha voluto precisare che non c'è alcun rischio di perdere Achraf Hakimi: "Nelle ultime settimane sono state divulgate tante notizie, alcune vere e altre no che forse hanno l'obiettivo di destabilizzare l'ambiente. Ma questo non è possibile, l'Inter ha un patrimonio e una ricchezza che è rappresentata dai suoi valori e poi una proprietà e dei manager. Nessuno può mettere in discussione l'orgoglio del nostro club".

In giornata, già il Real Madrid aveva smentito di problemi sul trasferimento di Hakimi all'Inter con un comunicato ufficiale.

