Inter, Marotta: "Giusto che Agoumé resti allo Spezia, con noi è tornato anche Vecino"

Nel pre partita di Udinese-Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giuseppe Marotta, AD del club nerazzurro che ha iniziato parlando della situazione relativa Hakimi: “Hakimi? Devo dire che nelle ultime settimane sono uscite tante notizie, vere e speculazioni che hanno obiettivo di destabilizzare l’ambiente. Questo non è possibile perché la proprietà è credibile, perché il management deve garantire stabilità, compattezza e soprattutto perché l’Inter ha un patrimonio e una ricchezza che viene rappresentato dai valori e dalla storia che vanno avanti con presidenti, dirigenti, calciatori e tifosi: nessuno può mettere il nostro orgoglio in discussione”.

Risponderete al Milan sul mercato?

“No, il nostro è un mercato praticamente già chiuso. Lo stimolo è quello di dare una considerazione giusta al nostro gruppo. Abbiamo un gruppo coeso, un grande allenatore, siamo competitivi con questi giocatori. Abbiamo detto che cercavamo opportunità, e in questo momento c’è un periodo delicato nel nostro club. Ritroviamo valori straordinari che sono il senso d’appartenenza, valori che abbiamo constatato in squadra e staff”.

Non potete riprendere Agoumé?

“A titolo di cronaca, al nostro gruppo si è aggregato anche Vecino, che spero che in questo finale di campionato dia il suo apporto. Agoumé è un 2002, deve trovare continuità e lo fa in una squadra di provincia che gli permette di giocare quasi sempre. Oggi sarebbe ingiusto per lo Spezia e difficoltoso per lui riportarlo da noi, il livello competitivo è diverso”.