Cassano: "Buffon farà il mondiale 2022. Juve, se vuoi ripartire Ronaldo deve partire"

Nel corso della BoboTV, Antonio Cassano ha analizzato il futuro della Juventus, partendo da quello di Buffon: “Per me Gigi farà il mondiale del 2022. Magari da secondo o da terzo, ma lo farà. Chiellini non si sa cosa farà, se vuoi ripartire Ronaldo deve andare. A centrocampo Ramsey e Rabiot non mi danno niente. Devi ripartire da gente fresca come Chiesa o Kulusevski. Un altro che ho seguito tanto e mi sta impressionando in negativo è Bentancur. Sbaglia passaggi di due metri, anche se per me è un giocatore fantastico. Devi ripartire dai giovani, al fianco di De Ligt va messo un altro. Non si sa cosa farà Szczesny o cosa farà Morata”.